Nach dem Lockdown: Was wir von Schweden lernen können

Die Regierung in Stockholm hat in der Coronakrise keine drastischen Maßnahmen ergriffen. Trotzdem geht auch dort die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurück. Wird Schweden zum Vorbild für das Leben nach dem Ende der Restriktionen?

Manchmal werden in der Not besonders kreative Ideen geboren. Die Geschichte mit dem Hühnerkot aus dem südschwedischen Lund verbreitete sich jedenfalls in Windeseile. So ganz hatte die Kommune eben doch nicht auf die inzwischen viel zitierte Freiwilligkeit und Einsicht ihrer Bürger vertraut. Damit der Stadtpark am Abend vor dem 1. Mai nicht wie sonst üblich von Studenten bevölkert wird, wurde auf dem Rasen schnell übel riechender Hühnerdung verteilt. Das sei gut für das Wachstum und schlecht fürs Feiern, so die Kommune.