Fotoshootings über Facetime: Wenn Models von zu Hause arbeiten

Model Bella Hadid steht in der Selbstisolation vor der Kamera.

Modestrecken und Kampagnen entstehen momentan über den Bildschirm. Ein Konzept, das es auch nach Corona eine Zukunft hat?

Die Modeindustrie ist - durch das Coronavirus beschleunigt - im Umbruch begriffen. Modeschauen, die bereits vor der Krise in der Kritik standen, wird es in nächster Zeit zumindest nicht in alter Form geben. Und auch bei Modeshootings zeichnet sich eine Trendwende ab.

Modeshootings sind wie auch die Schauen ein riesiger Aufwand. Teams von über 20 Menschen, darunter Fotografen, Stylisten, Assistenten, Caterer und dergleichen sind keine Seltenheit. Fotografiert wird natürlich mit Vorliebe in exklusiven Locations. Die großen Budgets und der Aufwand würden sich nicht unbedingt in den weniger kreativen Ergebnissen widerspiegeln, meinen zumindest Kritiker.

Anders sieht das in Zeiten der Krise aus. Mit geringen Mitteln und improvisiert via Apps wie beispielsweise Zoom oder Facetime wurden bereits Modestrecken und Kampagnen geshootet.

Bella Hadid wurde bereits mehrfach für Shootings gebucht, sie stand auch für die Kampagne des Labels Jaquemus vor dem Bildschirm.

Auch das Magazin "i-D" ließ Fotograf Willy Vandeperre Models wie Gigi Hadid ablichten. Wenngleich auch in einer gewissen Do-it-Yourself-Ästhetik. Die italienische "Vogue", die ein Titelbild ganz in Weiß präsentierte, zeigte in der Ausgabe auch ein Shooting, das komplett über Facetime entstand.

Dass man auch mittels Apps ein Shooting über die Bühne bringen kann, das nicht aussieht, als wäre es über den Bildschirm entstanden, zeigt jenes von Chloe Sevigny für "The Cut". Entstanden sind die künstlerischen Bilder mittels Zoom-Anruf von Fotografin Elizaveta Porodina von München nach New York.

Wie langfristig diese Änderungen sein werden, wird erst die Zukunft zeigen. Der direkte Austausch wird wohl doch ein essenzieller Bestandteil der kreativen Arbeit sein. Wenngleich man Post-Corona zwischen „must“ und „nice to have“ wohl besser unterscheiden wird.

