The GOAT, die Ziege

Wer ist the Greatest of all Time? Muhammad Ali, Pele, Michael Jordan, Rogerer Federer. Und in der Politik und bei den 45 US-Präsidenten? in puncto Körpergröße liegt Donald Trump nur hinter Abraham Lincoln und Lyndon B. Johnson.

Amerikanische Sportfans ereifern sich oft stundenlang darüber, wer „GOAT“ ist – der „Greatest of all Time“, der Allergrößte. Im Boxen setzte Muhammad Ali den Maßstab als der „Größte aller Zeiten“. Ali konnte tänzeln wie kein anderer, er war ein Showman und er nahm den Mund am vollsten. Ungeschlagen und unangefochten blieb er im Pep Talk, im Ballyhoo, im Psychokrieg vor dem Duell.

Im Eishockey und im Tennis ist die Sache klar. Wer reicht schon an Wayne Gretzky oder Roger Federer heran? Das hat ja nicht nur mit sportlicher, sondern auch mit menschlicher Größe zu tun. Im Golf scheiden sich die Geister: Jack Nicklaus oder Tiger Woods? Im Fußball kreist die Debatte um Pele, im Football um Tom Brady. Und im Basketball entzündet sich die Kontroverse an Michael Jordan, LeBron James, Bill Russell. Zählen die Titel oder die Körbe?

Wie steht es eigentlich bei den 45 US-Präsidenten? Im Ranking liegt Abraham Lincoln vor George Washington. Es sind auch jene Präsidenten, die auch am Mount Rushmore in Stein gemeißelt sind – bis in alle Ewigkeit, bis zur Erosion. Womöglich kommt bald ein fünfter dazu, ein Bau-Tycoon obendrein. Denn ausgerechnet im Lincoln Memorial pries sich Donald Trump als den Allergrößten. Schon wahr: In puncto Körpergröße zählt er zu den Top-Three hinter Lincoln und Lyndon B. Johnson. Im Übrigen: Wie es der Zufall will, entspricht GOAT im Englischen der Ziege.