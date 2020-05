Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen zeigt gemeinsam mit Katharina Seiser in seinem Kochbuch, was das Salzkammergut draufhat. Heute vorgestellt: Saure Rahmsuppe mit Röstbrot.

Zutaten für 4 Personen

1 mehliger Erdapfel

1 gehäufter EL Kümmel ganz

300 g Milch

200 g Buttermilch, Sauermilch oder Joghurt

250 g Sauerrahm

2 EL glattes Weizenmehl

Salz, schwarzer Pfeffer

Majoran getrocknet und gerebelt

1 Spritzer Weißweinessig

1/2 Bund Schnittlauch

200 g altbackenes, noch nicht ganz trockenes Schwarzbrot, in dünne Scheiben geschnitten

4 EL neutrales Sonnenblumenöl

1 Knoblauchzehe

Zubereitung

Erdapfel in Würfel schneiden. Kümmel in kochendem Wasser 3 min blanchieren. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Milch mit Buttermilch, Sauermilch oder Joghurt auf 35 Grad erhitzen. Rahm und Mehl glattrühren, in die Milchmischung geben. Unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen einmal aufkochen. Kümmel zufügen, Erdapfel zugeben, weich kochen. Für das Röstbrot die Scheiben in einer Schüssel mit Öl benetzen, Knoblauch in dünnen Scheiben zufügen. Salzen, auf einem Blech 8 min knusprig backen. Suppe mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Mit Weißweinessig abschmecken. Mit geschnittenem Schnittlauch bestreuen.

Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen ist einer der spannendsten Köche Österreichs. In diesem Buch zeigt er mit Katharina Seiser, was das Salzkammergut draufhat: Räucherfischtopfen, Zwiebelfleck, Mostschober, Semmelböller, ... Brandstätter, 35 Euro.