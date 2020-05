Das Bundesheer beruft erstmals die Miliz ein - der Zeitpunkt dafür ist nicht ganz optimal.

65 Jahre hat es gedauert, bis erstmals die Miliz einberufen wurde. Man kann es getrost als Probelauf betrachten: Die Einberufung wurde beschlossen, als in der Coronakrise noch dramatische Szenarien mit bis zu 100.000 Toten im Raum standen. Davon ist man jetzt weit entfernt und eigentlich hat sich die Situation so beruhigt, dass der Zeitpunkt für die erstmalige (Teil)Mobilmachung des Bundesheers nicht ganz optimal erscheint.

Aber offensichtlich wollte man diesen Schritt auch nicht mehr rückgängig machen. Es ist quasi eine „Mobilmachung-light“ die hier stattfindet. Statt der ursprünglich geplanten mehr als 3000 Soldaten wurden nur 2300 einberufen, davon erschienen sind nur 1400. Der Rest machte Befreiungsgründe geltend: Die einen werden im Job gebraucht, die anderen haben familiäre Verpflichtungen. Und es liegt wohl an der sich entspannenden Situation, dass das Bundesheer den Unwilligen nicht all zu viele Hindernisse in den Weg legte: Man behandle die Ansuchen „sehr entgegenkommend“, heißt es aus dem Ressort.

Man sollte daraus aber nicht schließen, dass die Milizkomponente im Bundesheer überflüssig wäre. Erstens gab es in der Vergangenheit durchaus Situationen, in denen eine Einberufung sinnvoll gewesen wäre. Man denke an den Jugoslawienkrieg, als angesichts von Grenzverletzungen unausgebildete Präsenzdiener an die Grenze geschickt wurden, anstatt auf die Miliz zurückzugreifen. Zweitens kann sich die Pandemie jederzeit wieder in eine Richtung bewegen, in der massive Hilfe durch das Bundesheer notwendig wird. Und drittens lehrt die Erfahrung der vergangenen Wochen ganz allgemein, dass der Staat krisensicher gemacht werden muss. Eine Pandemie ist nicht die einzige Gefahr, die im Raum steht, auch auf terroristische Gefahren oder ein Blackout sind wir nicht optimal vorbereitet. Für solche Fälle braucht es eine Stärkung des Sicherheitsapparates, und da gehören eben Bundesheer und Miliz dazu.

Aktuell wird es für die 1400 Milizsoldaten sicher sinnvolle Aufgaben geben. Wichtiger ist aber der Probelauf: Zu zeigen, da ist ein Sicherheitskörper, auf den Verlass ist.