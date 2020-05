Was die DNA-Struktur mit Angst zu tun hat

(c) imago images/ITAR-TASS (Ivan Yudin via www.imago-images.de)

Australischen Forschern gelang es, das Angstgedächtnis von Mäusen genetisch zu manipulieren. Sie konnten zeigen, dass es mit einer ungewöhnlichen Struktur der DNA einhergeht.

Die DNA-Doppelhelix, erstmals vorgestellt 1953 von James Watson und Francis Crick, ist längst auch eine kulturelle Ikone. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass die beiden miteinander verflochtenen DNA-Stränge eine andere Konformation einnehmen als diese rechtsgängige (im Uhrzeigersinn gewundene) Schraube, die man B-DNA nennt.

Und doch tun sie's – wenn auch nicht die ganze Zeit und nicht über die gesamte Länge der Chromosomen. So können sie eine linksgängige (gegen den Uhrzeigersinn gewundene) Schraube bilden, die man Z-DNA nennt, weil das Rückgrat der DNA (die Kette aus Desoxyribose und Phosphat) dabei zickzackförmig verläuft. Diese Struktur ist weniger stabil als die B-DNA; um sie zu bilden, müssen Bindungen (zwar nur Wasserstoffbrückenbindungen, aber immerhin) gelöst und neu geknüpft werden.

Warum und wann tritt sie dennoch auf? Wenn Gene – die ja Abschnitte der DNA sind – angeschaltet sind, meinen manche Genetiker, darunter Paul Marshall von der australischen University of Queensland: Dass ein DNA-Abschnitt in die Z-Form umgesprungen ist, sei geradezu ein Zeichen dafür, dass das entsprechende Gen aktiv ist, sagt Marshall. Mehr noch: DNA könne auch durch ihre räumliche Struktur, nicht nur durch ihre Sequenz, Information tragen.

Flexible DNA, flexibles Gedächtnis

Eine spannende These. Genauso spannend ist der Fall, mit dem Marshall sie in Nature Neuroscience (4. 5.) darstellt. Es geht um Angstgedächtnis, um Erinnerungen, die mit Angst verknüpft sind. Psychiater sprechen von Traumatisierung und bekämpfen diese in ihren Patienten. Eine Methode nennt man Angstauslöschung: Man versucht, ein mit Angst besetztes Erlebnis, z. B. mit einem bissigen Hund, quasi zu überschreiben – mit einem verwandten Erlebnis, dem aber das Angstmoment fehlt, diesfalls etwa einer Begegnung mit einem netten Hund.

Solche Angstauslöschung funktioniert auch bei Mäusen. Allerdings nicht, wenn man in ihrem Hirn ein Gen ausschaltet, das für die Bildung eines Proteins namens Adar1 zuständig ist. Von diesem Protein – das vor allem mit dem Editieren von RNA zu tun hat, also der Modifikation von Information, die von der DNA kommt – weiß man, dass es sich spezifisch an Z-DNA bindet, wahrscheinlich auch daran mitwirkt, sie wieder in die normale Form B-DNA zu verwandeln.

Offenbar bildet sich beim Einprägen von angstbesetzten Inhalten Z-DNA, die bei Angstauslöschung wieder in B-DNA verwandelt wird, meint Marshall: „Es scheint, dass das Gedächtnis umso plastischer ist, je leichter man zwischen den DNA-Strukturen hin und her schalten kann.“ Und Plastizität des Gedächtnisses ist besonders wichtig, wenn Inhalte mit Angst besetzt sind. Es kann fürs Überleben essenziell sein, sich zu merken, dass eine Situation gefährlich ist; wenn diese Assoziation aber irreversibel ist, kann das das Leben zur Hölle machen.