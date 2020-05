Regime spricht nach Landung eines Schnellboots von Umsturzversuch. Vermutlich waren Drogenhändler oder Ölschmuggler am Werk.

Die Männer kamen angeblich mitten in der Nacht in einem Schnellboot an die venezolanische Küste und wurden dort von Komplizen erwartet. Doch Militärs und Kräfte der Sonderpolizei FAES waren auch am Ort und töteten acht Männer, zwei überlebten und wurden verhaftet.