Was hinter dem Verdacht gegen das Labor in Wuhan steckt

Sind Sicherheitsmängel oder ein Unfall in der Forschung für den Ausbruch der Coronakrise verantwortlich? Trump glaubt, ja.

Wien. Die US-Regierung hat den Schuldigen am Corona-Ausbruch längst ausgemacht: Innerhalb weniger Tage beschuldigten erst US-Präsident Donald Trump und am Sonntag auch Außenminister Mike Pompeo erneut ein Virus-Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan – und verschärften so den eskalierenden Streit zwischen Washington und Peking über den Ursprung von Covid-19. Auch ein am Wochenende bekannt gewordenes Geheimdienst-Dossier wies auf riskante Forschungsarbeiten hin, die in einem Labor in Wuhan stattfänden. Was aber ist das mysteriöse Labor in Wuhan – und was ist an den Vorwürfen dran?