Eine Öffnung voller Risiken

Das vom Coronavirus am heftigsten getroffene EU-Land setzt erste Schritte in Richtung Normalität. Doch die Unsicherheiten bleiben groß – auch für die Zukunft des Regierungschefs.

Der Autoverkehr war Montagfrüh etwas intensiver als zuletzt. Doch sonst erinnerte in der Finanzmetropole Mailand wenig an die hektischen Wochenbeginne aus Pre-Corona-Zeiten: Kein Gedränge zur Morgen-Rush-Hour in U-Bahnstationen, keine überfüllten Busse oder Straßenbahnen.

Die Hauptstadt der Lombardei, die wie keine andere Region Europas von Sars-CoV-2 getroffen worden ist, begann mit allergrößter Vorsicht und Disziplin die „Phase 2“ der Coronakrise.



Nach fast 60 Tagen der totalen Abriegelung hat ganz Italien erste, zaghafte Schritte in Richtung Normalität gesetzt: 4,5 Millionen Italiener gingen am Montag wieder ins Büro, freilich unter Berücksichtigung strikter Sicherheitsvorkehrungen. Die meisten Betriebe nahmen wieder ihre Produktion auf; Gastronomiebetriebe und viele Geschäfte bleiben aber geschlossen. Auch die Schulen beginnen im September erst wieder.



Deutlich abflachende Neuinfektionskurven und diese ersten „Freiheiten“ sind Signale der Hoffnung in einem Land, das mit fast 29.000 Toten so viele Covid-19-Opfer zählt wie sonst nirgends in Europa. Im März ist die Todesrate im Vorjahresvergleich um 50 Prozent angestiegen, in der besonders hart getroffenen lombardischen Stadt Bergamo hat sich die Todeszahl sogar fast versechsfacht.

„Zukunft liegt in unseren Händen"

Die Angst vor einer zweiten Welle bleibt also groß, zumal die Gefahr keineswegs gebannt ist: In der letzten Aprilwoche stiegen die Infektionen weiterhin um 8,7 Prozent, dokumentiert eine im „Corriere della Sera“ veröffentlichte Studie. In den sensiblen Regionen im Nordwesten – Lombardei, Piemont, Ligurien – wuchsen diese gar um bis zu 14 Prozent an.



„Die Zukunft Italiens liegt jetzt in unseren Händen. Lasst uns nicht zerstören, was wir mit so viel Mühe erreicht haben“, appellierte Premier Giuseppe Conte an die Eigenverantwortung der Italiener. In den nächsten Wochen soll noch intensiver getestet werden. Sollte die Infektionsrate wieder steigen, dann will die Regierung die betroffene Region oder Provinz gleich wieder abriegeln.



Der Monat Mai ist aber nicht nur eine Nagelprobe für die Pandemieentwicklung in Italien – sondern auch für die politische Zukunft des Regierungschefs. Der Erfolg dieser „Testphase“ wird zum Gradmesser seines Krisenmanagements. Noch sitzt er fest im Sattel, 64 Prozent der Italiener haben Vertrauen in ihn. Und trotz Reibereien über EU-Finanzhilfen wünscht sich keiner der beiden großen Koalitionspartner, Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD), einen Regierungswechsel.

Tickende Zeitbombe Renzi

Sollte sich die „Phase 2“ aber als Desaster erweisen – gesundheitlich oder wirtschaftlich – dann dürfte das Conte persönlich angelastet werden. Denn mit den Öffnungen ist auch in Italiens Politik Normalität zurückgekehrt: Streitereien und Machtkämpfe sind wieder an der Tagesordnung, der parteilose Ministerpräsident ist mittendrin.



Eine tickende Zeitbombe ist Ex-Premier Matteo Renzi, der sich im Herbst von den mitregierenden Linksdemokraten abgespalten hat. Renzi ließ zuletzt keine Gelegenheit aus, um Contes Krisenmanagement niederzumachen. Vergangene Woche stellte er dem Premier eine Art Ultimatum: „Wir sind am Scheideweg. Conte muss sich zwischen Populismus und Politik entscheiden, sonst gehen wir.“

Conte habe die Italiener in Geiselhaft gehalten, schimpfte Renzi. Italien sei von Wissenschaftlern und nicht von Politikern regiert worden. Zudem prangerte er in bisher ungewohnter Direktheit Fehleinschätzungen an, die eine Ursache für das Drama in Norditalien gewesen seien. Ohne Renzis „Italia Viva“ würden Fünf Sterne und Linksdemokraten im Senat ihre regierungsfähige Mehrheit verlieren.



Es ist kein Geheimnis, dass Renzi und Conte nicht miteinander können. Vor allem aber träumt der ehrgeizige Senator von der Rückkehr an die Macht – trotz bescheidener Umfragewerte. Immer wieder denkt er laut über eine Regierung der nationalen Einheit nach, gemeinsam mit der rechten Opposition.

Laut Medienberichten gab es bereits Geheimverhandlungen mit Lega-Chef Matteo Salvini. Auch dieser kämpft verbissen um Aufmerksamkeit. Wegen seines Zickzack-Kurses während der Corona-krise hat er an Popularität verloren. Nun hofft er, mit verschärftem EU-Bashing zu punkten. Conte wirft er „totales Chaos“ vor.

Der Südtiroler Weg

Die Regionen schießen sich ebenfalls auf Conte ein. Im Norden und Süden ist man verstimmt darüber, dass Rom entscheidet, wann und wie geöffnet wird. Seit Wochen protestiert der Lega-geführte Norden. Zur Rebellion rief jedoch das südliche Kalabrien auf: Trotzig ignorierte es das Regierungsverbot und öffnete Restaurants und Bars. Rom droht mit Strafen.

Auch die autonome Provinz Südtirol möchte ohne Rom in Phase 2 starten: Gastronomiebetriebe zum Beispiel will man schon am 18. Mai öffnen.