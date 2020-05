Das vom Coronavirus am heftigsten getroffene EU-Land setzt erste Schritte in Richtung Normalität. Doch die Unsicherheiten bleiben groß – auch für die Zukunft des Regierungschefs.

Der Autoverkehr war Montagfrüh etwas intensiver als zuletzt. Doch sonst erinnerte in der Finanzmetropole Mailand wenig an die hektischen Wochenbeginne aus Pre-Corona-Zeiten: Kein Gedränge zur Morgen-Rush-Hour in U-Bahnstationen, keine überfüllten Busse oder Straßenbahnen.