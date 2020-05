Landesverteidigung. 2300 Soldaten sind am Montag eingerückt – es ist die erste Einberufung der Miliz in der Geschichte des Bundesheeres.

Wien. Als Erstes stand ein Gesundheitscheck auf dem Programm: Für rund 2300 Milizsoldaten startete am Montag der Einsatz in der Coronakrise. Mit Fiebermessen sollten erste Verdachtsfälle sofort isoliert werden, ein Coronatest stellt sicher, dass keiner der Soldaten infiziert ist. Die Testergebnisse sollen spätestens am Donnerstag vorliegen.