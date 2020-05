Das Regime in Algerien benützt Corona zur Unterdrückung

Das Regime in Algier sieht in der Covid-19-Krise die goldene Gelegenheit, das aufmüpfige Volk dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Aber für die alte Garde könnte es schon bald vor allem wirtschaftlich ein böses Erwachen geben.

Tunis/Algier. Es war bisher der längste Volksaufstand in der Arabischen Welt. 13 Monate lang trotzten in Algerien Hunderttausende Demonstranten jeden Freitag ihren korrupten politischen Eliten und forderten fundamentale Reformen des Staatssystems. Nichts konnte die Menschen aufhalten, weder Regen noch Hitze, weder Polizeiknüppel noch Straßensperren, weder Diffamierungskampagnen noch Behördenschikanen. Bis das Coronavirus auftauchte.



Am 25. Februar gab es den ersten Infizierten in Algerien, am 13. März waren die Massen zum letzten Mal auf den Straßen, an ihrem Freitag Nummer 56. Danach waren öffentliche Versammlungen verboten, im ganzen Land gelten strikte Ausgangssperren. Der Hirak-Protestbewegung blieb nichts anderes übrig, als sich ins Internet zurückzuziehen. Wann und ob es überhaupt mit dem allwöchentlichen Volksaufstand weitergeht, kann derzeit niemand sagen.