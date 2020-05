Dammbruch in Usbekistan: 95.000 Menschen mussten fliehen

(c) via REUTERS (Committee for Emergency Situatio)

Der Dammbruch in der usbekisch-kasachischen Grenzregion überflutete Dörfer und Felder. Eine peinliche Panne für den usbekischen Präsidenten.

Nach dem Bruch eines Staudammes im Osten Usbekistans haben die Behörden des zentralasiatischen Landes Untersuchungen eingeleitet. Der 29 Meter hohe Damm in der Region Sirdaryo an der Grenze zu Kasachstan war am Donnerstag in den frühen Morgenstunden teilweise geborsten.

Knapp 95.000 Menschen aus dem umliegenden Dörfern in Usbekistan und in Kasachstan mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden in Schulen und Studentenheimen untergebracht. Zahlreiche Dörfer und Ackerflächen, wo hauptsächlich Baumwolle angebaut wird, wurden überflutet.

Luftaufnahmen zeigten eine weite Landschaft, die völlig unter Wasser steht. Die Behörden konnten einen Teil des Dammes abstützen, noch ist aber unklar, ob die Staumauer dem Druck standhält. Laut Angaben der Behörden gab es keine Todesopfer, fünfzig Personen wurden verletzt. In Zeitungsberichten war jedoch die Rede von zwei Toten: Zwei Kinder, die gerade über eine Brücke gingen, sollen ums Leben gekommen sein.

Schlampte die Baufirma?

Der Bruch des Staudamms ist eine peinliche Panne für Präsident Schawkat Mirsijojew: Das Prestigeprojekt der usbekischen Führung war 2010 vom damaligen Präsidenten Islam Karimow in Auftrag gegeben worden. Schawkat Mirsijojew, 2010 Premierminister, hatte höchstpersönlich die Aufsicht über den Bau geführt. Erst 2017 gingen Damm und Stausee in Betrieb. Der Stausee dient der Bewässerung. Hoffnung hatte man auch auf die Entwicklung einer Fischereiindustrie gesetzt. In Kürze hätten Bauarbeiten für ein Wasserkraftwerk starten sollen – unter chinesischer Führung.

Noch ist die Ursache für den Dammbruch unklar, Mirsijojew lässt aber wegen „Fahrlässigkeit“ und Schlamperei gegen die Baufirma ermitteln.

(zoe/ag)