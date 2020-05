Internetausfälle in Österreich

Am Montagabend kam es zu regionalen Störungen beim Mobilfunkbetreiber „Drei", berichtete der „Kurier". Als möglicher Grund wurden Unwetter angegeben.

Tausende Internetnutzer in Österreich klagten am Montagabend über Netzausfälle, berichtete der „Kurier“ am selbsten Tag. Hauptsächlich dürften die Nutzer von „Drei“ in der Steiermark und Kärnten betroffen gewesen sein. Das ging aus Meldung des Online-Störungsportal allestörungen.at hervor.

Laut „Drei“ sei ein größerer Mobilfunkknoten östlich von Graz ausgefallen, weswegen vermutlich auch Nutzer in Kärnten betroffen gewesen seien. Der Ausfall sei mit großer Sicherheit unwetterbedingt, wird ein „Drei"-Sprecher zitiert. Die Störung sei mittlerweile behoben.

Vergangenen Montag kam es ebenfalls zu Netzausfällen. Sogar länderübergreifend. So berichteten Nutzer im Westen Deutschlands, in der Schweiz und Großbritannien von massiven Problemen bei verschiedenen Netzanbietern. In Österreich meldeten Magenta-Kunden, aber auch A1-Nutzer Internetstörungen.





(APA)