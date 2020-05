Schwedischer Cloud-Anbieter Sinch kauft SAP-Sparte

Nach einer jahrelangen Einkaufstour ist es einer der ersten größeren Verkäufe des deutschen Software-Konzerns.

Der schwedische Cloud-Kommunikationsanbieter Sinch übernimmt das SAP-Softwaregeschäft Digital Interconnect (SDI). Der Kaufpreis liege bei 225 Millionen Euro, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. SDI bietet unter anderem programmierbare Kommunikation an, die die Kundenbindung beispielsweise über SMS-Nachrichten oder E-Mails verbessern soll, und vertreibt Analysewerkzeuge für Mobilfunkbetreiber. Hauptsitz befindet sich in der Region rund um San Francisco.

Nach einer jahrelangen Einkaufstour ist es einer der ersten größeren Verkäufe von SAP. Im Jänner hatte der Softwareriese - damals noch unter dem Führungsduo Jennifer Morgan und Christian Klein - angekündigt, nun auf Wachstum aus eigener Kraft zu setzen. Morgan hat inzwischen den Konzern verlassen.

(Reuters)