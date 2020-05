RHI Magnesita führt Kurzarbeit ein, KTM beendet sie

Der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita führt in Reaktion auf die Coronakrise und eine sinkende Nachfrage Kurzarbeit ein. Bei Europas größtem Motorradhersteller KTM läuft die Produktion wieder an.

Der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita führt in Reaktion auf die Coronakrise und eine sinkende Nachfrage Kurzarbeit ein. Drei Werke in Europa und ein Werk in Mexiko werden vorübergehend geschlossen, teilte der Konzern am Dienstag in einem "Trading Statement" mit.

Außerdem verschiebt der Feuerfestproduzent Investitionen in Höhe von mindestens 45 Millionen Euro im Jahr 2020, stoppt Einstellungen für nicht kritische Jobpositionen und macht für 2019 vorerst keinen finalen Dividendenvorschlag. Der Vorstand und das Executive Management Team reduzieren ihre Honorare und Gehälter für mindestens die nächsten drei Monate.

RHI Magnesita produziert Feuerfestprodukte für die Stahl-, Zement- und Glasindustrie und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in 35 Produktionsstätten. Das bereits früher angekündigte Produktionsoptimierungsprogramm bleibe "auf Kurs", hieß es am Dienstag. Dadurch soll bis 2022 eine Verbesserung des operativen Gewinns (EBITA) um 40 Millionen Euro erfolgen.

Für die RHI Magnesita ist das Handelsumfeld im zweiten Quartal infolge des Covid-19 "zunehmend herausfordernder geworden". Es habe eine "deutliche Verlangsamung der Kundenaktivität und einen Rückgang der Auftragsbuchbestände" gegeben. "Die Gesamtauswirkungen von Covid-19 und insbesondere das Ausmaß und die Dauer seiner Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und unser Geschäft sowie die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung sind nach wie vor sehr ungewiss", so der Feuerfestkonzern. Man verfüge "über ausreichend Liquidität, um einer längeren Periode der Unsicherheit standzuhalten".

KTM startet Produktion

Bei Europas größtem Motorradhersteller KTM endet für die rund 3800 Mitarbeiter an allen österreichischen Standorten die Kurzarbeit mit Ende Mai. KTM reagierte proaktiv bereits im März auf die Coronakrise und stoppte aufgrund der Unterbrechung der Zulieferkette aus Italien die Produktion im Rahmen des Kurzarbeitsmodells. Aufgrund der Wiederaufnahme der Produktion der italienischen Zulieferbetriebe in der letzten Woche startet nunmehr die Motorradproduktion mit Montag dem 11. Mai 2020 in mehreren Schritten bis zum Vollbetrieb am 18. Mai 2020.

Die Verkaufszahlen aus Skandinavien und jenen Regionen wie Österreich, Deutschland und China, wo die Händler bereits wieder geöffnet haben würden einen positiven Ausblick geben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zudem rechnet KTM aufgrund der COVID 19-bedingten Maßnahmen mit einer zunehmenden Bedeutung des Zweirades für den Individualverkehr.

Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG, dankte seinen Mitarbeiternfür das Durchhaltevermögen: „Wir werden gemeinsam gestärkt auch aus dieser Krise herauskommen!"