Nicolas Cage spielt in neuer TV-Serie den "Tiger King"

Die Dokuserie über Joe Exotic, genannt "Tiger King“, wurde für Netflix zum Überraschungserfolg. Die Geschichte des ehemaligen Privatzoobesitzers, der inzwischen im Gefängnis sitzt, soll nun verfilmt werden.

Nach dem Erfolg der Netflix-Dokuserie "Tiger King" wird Schauspielstar Nicolas Cage den früheren Privatzoodirektor Joe Exotic in einer TV-Verfilmung verkörpern. Der Oscar-Preisträger wird die Serie auch mitproduzieren, wie sein Agent am Montag mitteilte. Mit an Bord sind laut Branchenmagazin "Variety" der US-Sender CBS und die Produktionsfirma Image von Brian Grazer. Acht Folgen sollen geplant sein.

"Tiger King" war im März bei Netflix erschienen und entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem gewaltigen Erfolg. Die Dokuserie dreht sich um den schillernden Privatzoobesitzer Joe Exotic, der inzwischen wegen eines Mordauftrags sowie Verstößen gegen Tierschutzbestimmungen im Gefängnis sitzt.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie wurde die Serie Berichten zufolge binnen zehn Tagen 34 Millionen Mal angeschaut.

Nicolas Cage bekam 1996 einen Oscar

Der 56-jährige Cage war in den 90er-Jahren einer der größten Hollywood-Stars. Für seine eindringliche Darstellung eines Alkoholikers in "Leaving Las Vegas" wurde er 1996 als bester Hauptdarsteller mit einem Oscar ausgezeichnet. Weitere Erfolgsfilme waren unter anderem "Con Air", "The Rock - Fels der Entscheidung" und "Face/Off - Im Körper des Feindes".

