Mit der Sprühflasche im Kampf gegen das Virus

Sie erinnern ein bisschen an die Ghostbusters aus dem US-Kinofilm der 1980-er-Jahre: die Teams, deren Job es ist, Räume zu dekontaminieren. Die Coronakrise beschert den Anbietern mehr Nachfrage denn je.

Nachdem vorige Woche in einer Asylwerber-Unterkunft in Wien-Landstraße mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurde das Gebäude geräumt und desinfiziert. Dabei kam auch „Sprühnebel“ zum Einsatz. Fachleute sprechen von Kaltvernebelung. Dabei werden chemische Wirkstoffe in die Luft gepumpt, um Viren unschädlich zu machen. Seit Ausbruch der Coronakrise sind Dekontaminations-Teams gut gebucht.