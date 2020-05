Taika Waititi dreht nächsten "Star Wars"-Film

Der neuseeländische Regisseur hat bereits das Finale der "Star Wars"-TV-Serie "The Mandalorian" inszeniert. Blockbuster-Erfahrung sammelte er mit "Thor“.

Taika Waititi wird beim nächsten "Star Wars"-Film Regie führen und am Drehbuch mitschreiben. Das gab Disney am Montag, am "Star Wars Tag", bekannt. Der Neuseeländer und bereits bei der "Star Wars"-TV-Serie "The Mandalorian", deren Finale er inszenierte, eine Affinität zur Sternensaga bewiesen. Der Kinostart des Films ist für 2024 anvisiert.

Waititi hat für seine Arbeit bei "JoJo Rabbit" einen Oscar für das beste adaptiertes Drehbuch bekommen. Auch Blockbuster-Erfahrung kann er vorweisen: Er hat bei "Thor: Ragnarok“ Regie geführt und wird auch dessen Nachfolgefilm "Thor: Love and Thunder“ inszenieren.

Disney gab außerdem bekannt, dass nicht nur ein neuer Film gedreht werde, sondern eine neue Serie geplant ist. Erst vergangene Woche wurde "Der Aufstieg des Skywalker", die bisher letzte Kino-Episode, für das Heimkino auf DVD und Blu-Ray veröffentlicht.

(APA/dpa)