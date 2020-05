Was hinter dem neuesten Kaffeetrend Dalgona steckt

(c) imago images/CHROMORANGE (CHROMORANGE / Barbara Neveu via)

Instantpulver, Wasser und Zucker: Die Kaffeespezialität aus Südkorea verbreitet sich auf Social Media viral.

Schwarz und ohne Zucker. Für Espresso-Liebhaber und all jene, die ihren Kaffee am liebsten pur genießen, ist der neue Kaffeetrend Dalgona wohl eher nichts. Denn Dalgona ist nicht ohne Grund nach einer Süßigkeit aus Karamell benannt.

Seinen Siegeszug trat der Kaffee an, nachdem der südkoreanische Schauspieler Jung Il Woo das Getränk in der TV-Show "Stars' Top Recipe at Fun-Staurant" serviert bekam und danach auf Youtube ein Rezept hochlud.

Weiter verbreitete es sich auf der Plattform TikTok, wo ein 15-sekündiges Video zur Zubereitung mehr als 13 Millionen Mal angeklickt wurde. Auch auf Instagram ist der Trend natürlich längst angekommen. Wer hier nach #dalgonacoffee sucht, wird mit 396.500 Ergebnissen belohnt.

Doch was steckt dahinter? Das Rezept ist einfach, auch wenn schon unzählige Adaptionen im Netz zu finden sind. Dalgona Kaffee besteht aus nur drei Zutaten: Instantpulver, Wasser und Zucker.

Kaffeegranulat wird mit Zucker und heißem Wasser im Verhältnis 1:1:1 so lange vermengt bzw. gemixt, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die aufgeschlagene Kaffeemasse wird dann in ein Glas kalter Milch mit Eiswürfeln oder warmer Milch gegeben.

Ganz neu ist diese Kaffeezubereitung übrigens nicht. Ganz ähnlich ist der Phenti-Hui-Kaffee, der in Asien beliebt ist.

(chrile)