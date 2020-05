Andersen-Preis geht an Jacqueline Woodson und Albertine Zullo

Auf Deutsch sind bisher leider wenige Werke der Autorin oder auch der Illustratorin zu haben.

Der diesjährige Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo. Das gab die Jury des Board on Books for Young People (IBBY) am Montag bekannt. Der alle zwei Jahre vergebene Preis gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen in der Literatur für junge Leser.

Woodsons Bücher (etwa: "Brown Girl Dreaming", leider noch nicht auf Deutsch erschienen) seien geprägt von einer lyrischen Sprache, kraftvollen Charakteren und vermittelten ein bleibendes Gefühl der Hoffnung, begründete die Jury. Die Dialoge seien auf den Punkt geschrieben, die Geschichten roh und frisch und die Enden befriedigten den Leser. Die 57-Jährige hatte 2018 bereits den mit 520.000 Euro dotierten Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis bekommen. Auf Deutsch kann man lesen: Ein anderes Brooklyn, erschienen bei Piper.

Albertine (53) erhielt den Preis für ihr kinderliterarisches Gesamtwerk. Die internationale Jury würdigte die in Genf lebende Illustratorin für "ihre vielschichtigen Bilderbücher, die Spontaneität mit großer Liebe zum Detail und viel Sinn für Humor paaren", schreibt das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) in einer Mitteilung. Albertine entwickle seit über zwanzig Jahren ihren eigenen "persönlichen kühnen Stil und ihr unverwechselbares Universum". Auf Deutsch erhältlich sind etwa „Wie die Vögel“ und „Sie kommen!“, erschienen im Aladin Verlag.

Die Preise, die an den für seine Märchen bekannten dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805-1875) erinnern, sind nicht dotiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Goldmedaillen.

