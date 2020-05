In Bayern dürfen sich Familienmitglieder wieder nach Belieben treffen

Der bayerische Ministerpräisdent Söder stellt die Lockerung der Corona-Augangsbeschränkungen vor. Die Gastronomie darf ab 18. Mai Biergärten öffnen.

Die Bayern dürfen sich von Mittwoch an wieder nach Belieben mit ihren Kindern, Geschwistern und Großeltern treffen. Die bisherige Ausgangsbeschränkung werde dann in eine "Kontaktbeschränkung" umgewandelt, sagte Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Grundsätzlich bleibe es aber beim Abstandsgebot und - außerhalb der Familie - der Beschränkung auf eine Kontaktperson. Auch Besuche in Alters- und Pflegeheimen sollen wieder möglich sein, die Spielplätze werden geöffnet.

In zwei Wochen soll dann die Gastronomie teilweise folgen. Vom 18. Mai an dürfen Biergärten geöffnet und Tische im Freien besetzt werden, wie Ministerpräsident Markus Söder ankündigt. Vom 25. Mai an dürfen Gaststätten auch ihre Innenräume wieder öffnen, allerdings mit begrenzter Gästezahl, Hygiene-Vorschriften und Öffnungszeiten. Eine Woche danach - am Pfingstwochenende - sollen auch Hotels und Ferienwohnungen wieder öffnen dürfen.

Ab Montag dürfen in Bayern auch Kaufhäuser und Einkaufszentren unabhängig von ihrer Fläche öffnen. Die Obergrenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche werde aufgehoben, sagt Ministerpräsident Markus Söder. Es bleibe aber bei der Zugangsbeschränkung auf einen Kunden je 20 Quadratmeter Fläche und der Maskenpflicht. Diese gelte für Einkaufszentren als Ganzes, nicht nur für die einzelnen Geschäfte.

