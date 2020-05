Ein Rahmen, kein Inhalt. An der Unteren Alten Donau.

Wie Hans Hass verschwand – und wo er noch zu finden ist: Lokalaugenschein an der Alten Donau.

Aus dem Rahmen fallen: Wir wissen, das muss nichts Schlechtes heißen. Im Gegenteil: Gar nicht so selten schätzen wir gerade das, was sich eben nicht im Rahmen hält. Doch was, wenn es der Rahmen selbst ist, der seinerseits, jedenfalls bildlich gesprochen, aus dem Rahmen fällt?