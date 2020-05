Großbritannien zählte mehr Covid19-Todesfälle als Italien

Auch wenn Statistiken verschiedener Länder nicht unmittelbar vergleichbar sind: Vieles deutet darauf hin, dass Großbritannien das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in Europa sein wird.

Großbritannien hat Italien als Land mit den meisten gemeldeten Corona-Toten in Europa abgelöst. Inzwischen sind im Vereinigten Königreich 32.313 Menschen nach einer Virusinfektion gestorben, wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. In Italien wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität zuletzt etwas mehr als 29.000 Tote bestätigt. In Deutschland sind es demnach knapp unter 7000, in Österreich knapp über 600. Weltweit stieg die Zahl der Corona-Toten per Montag laut einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters von Regierungsdaten auf über eine Viertelmillion, die meisten davon in den USA.

Allerdings sind die Zahlen nicht ohne weiteres direkt miteinander zu vergleichen, da die einzelnen Behörden teils unterschiedliche Zählmethoden zur Erstellung ihrer Statistiken anwenden. Gleichwohl deuten die jüngsten Angaben aus Großbritannien daraufhin, dass das Königreich letztendlich als das von der Pandemie am schlimmsten betroffene Land in Europa dastehen könnte, zumal sich aus der Dunkelziffer noch höhere Totenzahlen ergeben könnten. Das dürfte den Druck auf Premierminister Boris Johnson erhöhen. Die Opposition wirft ihm vor, zu lange mit der Anordnung von Schutzmaßnahmen wie einer allgemeinen Ausgangssperre gewartet zu haben.

Regierung testet App auf Isle of White

Die britische Regierung testet auf einer Insel im Ärmelkanal erstmals eine Corona-Warn-App im Kampf gegen die Pandemie. Gesundheitsminister Matt Hancock bat die Einwohner der Isle of Wight am Montag: "Bleibt zu Hause, installiert die App, schützt den (staatlichen Gesundheitsdienst) NHS und rettet Leben."

Das Projekt startet am Dienstag und soll helfen, den Erreger besser zu verfolgen und einzudämmen. Bei der App geht es darum, mit Hilfe der Bluetooth-Technologie Kontaktpersonen von Infizierten zu warnen. Hancock nannte die App im Hinblick auf den Datenschutz sicher.

Die Isle of Wight vor der Südküste Englands hat etwa 140.000 Einwohner. Sie ist zurzeit isoliert, da der reguläre Fährverkehr eingestellt ist. Die Insel sei damit ein ideales Testgebiet, hieß es.

(APA/Reuters/dpa)