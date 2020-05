Fiat Chrysler macht in Coronakrise Milliardenverlust

Der Umsatz sank vor allem wegen der zurückgehenden Verkäufe in Nordamerika und Asien um 16 Prozent, die Quartalsbilanz fiel tiefrot aus.

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal stand ein Verlust von 1,7 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 619 Mio. Euro ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Dabei fiel eine Wertminderung von Geschäftsteilen wegen der Auswirkung der Covid-19-Pandemie mit mehreren hundert Millionen Euro ins Gewicht.

Vorstandschef Mike Manley verwies angesichts der Krise auf die Liquidität des Konzerns. Die verfügbaren Mittel seien Ende März bei 18,6 Milliarden Euro gelegen. Diese habe das Unternehmen mit einem neuen Kreditrahmen von 3,5 Mrd. Euro im April noch einmal gestärkt.

Der Umsatz sank vor allem wegen der zurückgehenden Verkäufe in Nordamerika und Asien insgesamt um 16 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Bereinigt um Sonderposten und vor Zinsen und Steuern schrammte Fiat Chrysler mit einem Ergebnis von 52 Millionen Euro um ein Haar an einem operativen Verlust vorbei. Das war dem wichtigsten Markt Nordamerika zu verdanken, in dem Fiat Chrysler schon seit langem den Löwenanteil seines Ergebnisses erzielt.

DuPont in die roten Zahlen

Auch der US-Spezialchemiekonzern DuPont hat im ersten Quartal die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um vier Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar (4,8 Milliarden Euro), wie DuPont am Dienstag in Wilmington mitteilte.

Unterm Strich stand ein Verlust von 616 Millionen US-Dollar, nach einem Gewinn von 521 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Allerdings profitierte DuPont im Vorjahr noch von Unternehmensteilen, die mittlerweile nicht mehr Bestand sind. Diesen Effekt ausgeklammert, hätte vor einem Jahr nur ein kleines Plus gestanden. Das Unternehmen leidet schon seit längerem unter der schwachen Nachfrage der Autoindustrie und einem sinkenden Nylon-Preis.

DuPont konzentriere sich verstärkt darauf, auf die Coronakrise zu reagieren, sagte Finanzchefin Lori Koch. Dies beinhalte die Optimierung des Betriebskapitals, die Verschiebung bestimmter Investitionen, die Verbesserung der Kostenstruktur und die Stärkung der Liquidität.

Aufgrund drohender schwacher Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie hatte sich der Hersteller von Materialien für Autoinnenräume und Scheinwerfer jüngst Kredite in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar gesichert. Zudem kündigte DuPont an, eine halbe Milliarde Dollar weniger zu investieren als im Vorjahr.

