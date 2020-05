Starker Anstieg von Covid-Fällen: Putin hat die Kontrolle verloren

Die große Siegesparade in Moskau ist abgesagt - die Flugshow will Präsident Putin aber trotz massiver Probleme mit der Coronavirus-Epidemie durchführen lassen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Russland ist zuletzt rasant angestiegen. Angedachte Lockerungen für die Hauptstadt Moskau sind mehr als unsicher. Die Moskauer Behörden bereiten neue Feldspitäler vor.

Wladimir Putins Russland präsentiert sich nach außen hin als starker Staat, der anderen Ländern in der Coronakrise Hilfe leistet und selbst gut gerüstet ist. Nun wirken die Behörden zusehends ohnmächtig angesichts des Infektionsanstiegs im eigenen Land. Stellte man vor einigen Tagen noch Lockerungsmaßnahmen nach dem 11. Mai in Aussicht, muss man nun zurückrudern. Es wirkt ein wenig so, als ob selbst die Regierenden nicht wüssten, wie sie die Statistik interpretieren sollen.



Es gebe Hoffnung, aber „alles hängt von der Verbreitung der Infektionszahlen ab“, sagte Anna Popowa, Chefin der Konsumentenaufsichtsbehörde Rospotrebnadsor. Die Parole also: weiter zuwarten.