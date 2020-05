Vom Ende des Weltbürgertums

Globalität ist nun ein Wort des Schreckens: Angesichts der Pandemie zerfällt Pan-Europa in ein Mosaik nach innen gekehrter Staaten.

In seiner Lebensgeschichte Mosis schrieb der jüdische Stoiker und Bibelexeget Philon aus Alexandria, dass der rechtschaffene Mensch ein Bürger aller Welten sei, ein kosmopolites, stets willkommen in jeder Stadt und an jedem Ort. Der melancholische Kaiser Marcus Aurelius meinte, dass dem wahren Weisen kein Land der Erde verschlossen bliebe. Immanuel Kant verstand unter weltbürgerlicher Absicht einen Begriff der ganzen Menschheit, dem wir alle Rede und Antwort stehen. Heute, in der leider letzten noch lebenden Sprache der Weltbürger, sprechen wir vom global citizen.