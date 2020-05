Hans Peter Schützinger, Chef von Europas größtem Autohändler (Porsche Holding), über die Krise der Industrie, die Abwrackprämie und die Renaissance des Autos.

Die Presse: Die Porsche Holding ist in 22 Ländern der Welt vertreten, hat man in den vergangenen sechs Wochen irgendwo Autos verkauft?



Hans Peter Schützinger: Wir haben Mitte März in Österreich und in der Folge fast überall in Europa Betriebe zugesperrt. Der Verkauf stand damit weitgehend still. Eine Ausnahme war China, das schon früher vom Coronavirus betroffen war und wo die Geschäfte zwischenzeitig schon wieder geöffnet haben. Dort sind wir mit dem Neuwagen-Absatz schon wieder auf dem Niveau des Vorjahres und werden vermutlich sogar unsere Jahresziele erreichen. Die andere Ausnahme war Schweden. Dort wurden die Händler zwar nicht geschlossen, es gibt in der Bevölkerung jedoch Zurückhaltung beim Kauf, weil man in der Krise bei den Ausgaben spart. Dort ist das Geschäft um etwa ein Drittel zurückgegangen.