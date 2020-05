Israel feiert "Durchbruch" bei Coronavirus-Antivirus

Ein Bild aus der israelischen Küstenstadt Ashkelon. In Isreal setzt Premier Netanjahu auf verstärkte Überwachung.

Das „Israel Institute for Biological Research" entwickelte "monoklonale neutralisierende Antikörper“, die Sars-CoV2-2 unschädlich machen sollen.

In Israel haben Forscher Coronavirus-Antikörper isoliert. Der Schritt sei ein "bedeutender Durchbruch" in Richtung einer möglichen Behandlung der Covid-19-Erkrankung, sagte Verteidigungsminister Naftali Bennett am Montag.

Der am Israel Institute for Biological Research (IIBR) entwickelte "monoklonale neutralisierende Antikörper" könne das krankheitserregende neuartige Coronavirus in den Körpern der Träger neutralisieren, erklärte Bennett. Laut IIBR-Direktor Shmuel Shapira soll nun ein Patent angemeldet werden.

Überwachungsmaßnahmen verlängert

Israel meldete bisher 16.246 Infektionsfälle und 235 an Covid-19 Gestorbene. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus setzt die Regierunb bisher auf strenge Überwachung. Ein israelischer Parlamentsausschuss hat den Einsatz der Überwachungstechnologie vorläufig verlängert. Damit stehen der Regierung weitere drei Wochen zur Verfügung, um eine für die Maßnahme notwendige Gesetzgebung vorzubereiten, wie das Parlament am Dienstag mitteilte.

Das Höchste Gericht hatte Ende April entschieden, der Inlandsgeheimdienst Shin Bet dürfe Handys von Erkrankten erst dann wieder überwachen, wenn eine entsprechende Gesetzgebung initiiert werde.

Der Shin Bet hatte nach Beginn der Corona-Krise Überwachungstechnologie eingesetzt, die sonst zur Terrorbekämpfung dient. Menschenrechtler hatten dagegen geklagt. Von offizieller Seite wurde die Maßnahme mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, Leben zu retten.

Informationen sollen nich dauerhaft aufbewahrt werden

Der Geheimdienst hatte argumentiert, das Virus stelle eine ernste Bedrohung der Bevölkerung, der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit Israels dar. Es wurden vor allem Mobiltelefone von Kranken überwacht, um zu sehen, mit wem sie vor der Diagnose in Kontakt waren. Diese Menschen wurden dann per SMS gewarnt und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben.

Der Shin Bet hatte betont, die Informationen sollten nicht dauerhaft in seiner Datenbank aufbewahrt werden. Das Gericht hatte jedoch geurteilt, die Überwachung stelle eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger SARS-CoV-2 mittlerweile bei 16.268 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 10.223 sind wieder genesen. 237 mit dem Virus infizierte Menschen sind den Angaben zufolge gestorben.

(APA/Reuters)