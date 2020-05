Stoppen die USA Polens Präsidentenwahl?

Coronawahl. Selbst in der Regierungspartei PiS mehren sich plötzlich Zweifel an der für Sonntag geplanten Wahl. Wegen der Coronakrise soll sie als reine Briefwahl stattfinden. Das schafft nicht nur logistisch Probleme.

Warschau. Wenige Tage vor der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Polen regen sich in der Kaczyński-Regierung plötzlich Zweifel. Immer mehr Spitzenpolitiker der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) äußerten Bedenken, dass es möglich ist, die Präsidentenwahl mitten in der Corona-Krise wie geplant über die Bühne zu bringen. „Es müsste ein Wunder geschehen“, sagte der mit der Vorbereitung der Briefwahl betraute Vize-Regierungschef und Schatzminister Jacek Sasin. Logistisch sei es kaum möglich, in so kurzer Zeit 30 Millionen Wahlunterlagen zuzustellen. Eher wäre dies bis zum 17. Mai oder 23. Mai, einem Samstag, möglich.