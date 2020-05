Der Bundesrat stoppte das Epidemiegesetz vorerst. Aber warum ist die Macht der Länderkammer derart begrenzt?

Vier Corona-Gesetzespakete, diedie türkis-grüne Koalition zuletzt im Nationalrat beschlossen hatte, wurden am Montagabend vom Bundesrat gestoppt. In diesem gibt es eine rot-blaue Mehrheit.Doch bereits am Mittwoch kommender Woche ist wieder der Nationalrat am Zug, und dort kann Türkis-Grün seinem Vorhaben zum Durchbruch verhelfen. Aber warum ist die Macht der Länderkammer derart begrenzt?