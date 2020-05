Mei-Pochtler macht keine halben Sachen

Sie war jahrelang Österreichs bekannteste Unternehmensberaterin, nun sorgt sie als Kanzlerberaterin für Schlagzeilen: Antonella Mei-Pochtler hat durchaus einen Hang zu radikalen Ansätzen.

Heute gilt Antonella Mei-Pochtler in der medialen Öffentlichkeit als Kanzlerberaterin. Sebastian Kurz übertrug ihr 2018 einen im Kanzleramt angesiedelten Thinktank, der nach der Zeit der Übergangsregierung seine Arbeit wieder aufnahm. Zudem leitet sie nun mit dem Verteidigungsminister aus dieser Zeit, Thomas Starlinger, das Covid-19-Future-Operations-Clearing-Board, das sich mit gesundheitlichen Fragen ebenso beschäftigt wie mit ökonomischen.



Die Kanzlerberaterin sorgte diese Woche für größeres Aufsehen. In der „Financial Times“ hatte sie die Debatte um eine Anti-Corona-App-Pflicht wieder aufgemacht. „Jeder wird eine App haben“, meinte sie. Das werde Teil des „new normal“. Wobei sie dann einschränkte, dass diese App-Pflicht nur für jene Menschen gelten soll, die nach Österreich einreisen wollen. Für Aufregung sorgte vor allem der Satz, dass sich die europäische Gesellschaft auf „Tools am Rande des demokratischen Modells“ einstellen müsse.