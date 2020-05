Frühstück bis fast ans Bett

Krisenfrühstückssets für mehr gemütshelle gute Tage.

Zeiten, "in denen wir einen ausgesprochenen Bedarf an guten Tagen haben", nennt Josef Floh, der als einfallsreich bekannte Wirt aus Langenlebarn, diese Wochen. Sein Krisenfrühstücksset namens "Flühstück" will dazu beitragen, solche gemütshellen guten Tage zu mehren. Zusammengestellt ist es für vier Personen; wer im Zweierhaushalt lebt, wird auch nicht unglücklich (oder hat sogar noch mehr gute Tage), wo doch sogar die Handsemmeln einen weiteren Tag tadellos Haltung bewahren. Die "Flühstücks"-Kiste enthält unter anderem plastikfrei verpackt! Gläser mit Gulasch, gebeiztem Saibling mit Radieschen, Porridge, Paradeissauce, in der man, so der Vorschlag des Chefs, die mitgelieferten Eier garen kann - ein befolgenswerter Tipp! Weiters: ofengegarter grüner Spargel im Papier, Frühlingskräuteraufstrich, Birnensaft, ein Kastenbrot, diverse eingemachte Früchte, darunter eine herausragende Marillenmarmelade, grüner Linsenhummus, Aufschnitt von Floh-bewährten guten Produzenten, mürbe Schokoladekekse mit Waldstauderoggen ...



Frühstück, allerdings mit r wie in Grace, bietet derzeit auch das Lokal des britischen Ex-Steirereck-Souschefs Oliver Lucas und seiner Frau Petra (außerdem sind im Grace noch bis zur regulären Öffnung Picknickkörbe und Drei-Gänge-Menüs zu haben). Der Inhalt der Frühstückskiste wechselt jede Woche, auch hier ist der Großteil hausgemacht: das Milchbrot etwa, das sich gewandt pikanten wie süßen Zugaben anpasst, Roastbeef, Krenaufstrich, Verbene-Joghurt mit sämigem Rhabarberkompott (so gut!), Quittensirup, offene Tees, ein saftiger Orangenkuchen, Gruyère ...