Fragen über Fragen

In der Coronakrise wurden sie quasi systemrelevant: Die Rätselautoren der "Presse". Zeit also, sie einmal hinter dem Vorhang hervorzuholen.

Fast jede Zeitung hat sie, kaum einer kennt sie: Rätselautoren. Sie sind sozusagen die Brainies im Hintergrund, die Tag für Tag, Woche für Woche kreativen Output liefern. Mit Beginn der Coronakrise wurden sie gewissermaßen systemrelevant: Das Bedürfnis nach geistiger Betätigung steigerte sich nach den Ausgangsbeschränkungen enorm. Die "Presse am Sonntag" verdoppelte aufgrund der Leseranfragen ihre Rätselseiten. Für uns ein guter Grund, die Köpfe hinter den Rätseln einmal vor den Vorhang zu holen: Philipp Hübner, Autor der Logikrätsel (Sudokus, Kendoku, Zeltlager etc.), und Marc Böttenberg, Autor der Kreuzworträtsel. Hübner, der im Hauptjob für eine schwedische Firma im Telekombereich arbeitet, hatte schon immer eine Affinität zur Mathematik. "Ich habe technische Physik mit Schwerpunkt Quantenphysik in Wien studiert, später einen Master in ,Logic and scientific method in London gemacht", erzählt er und relativiert gleichzeitig: "Rätsel haben nichts mit höherer Mathematik zu tun."

Rasterrätsel für die Kids. Zwei Kriterien seien es, die ein gutes Logikrätsel auszeichne: "Es muss eindeutig lösbar sein, also es darf nur eine richtige Lösung geben. Und: Den Schwierigkeitsgrad sollte man auf dem gleichen Level halten das ist überhaupt die größte Herausforderung." Begonnen hat die Herausforderung bei ihm vor etwa fünfzehn Jahren: "Da waren meine Kinder noch klein, und ich habe für sie Rasterrätsel erstellt. Sudokus gab es damals noch nicht." Die ersten Sudokus entdeckte Hübners Frau 2005 in der "Presse". "Sie zeigte sie mir, und ich war sofort Feuer und Flamme. Ich begann, selbst welche herzustellen." Die heutige Form des Sudokus wurde 1979 vom Amerikaner Howard Garns erfunden. Richtig populär wurden die Rätsel ein paar Jahre später (1984) in Japan: Dort erhielten sie auch ihren Namen. In Europa erschienen sie erstmals im November 2004 in der "Times" in London. Die "Presse" druckte ab Sommer 2005 regelmäßig Sudokus ab. Der Erfolg der Sudokus beruhe auf ihrer einfachen Anleitung. Das Prinzip des Rätsels unterliegt auch nicht dem Urherberrecht jeder kann Sudokus erstellen. Hübner tut dies mittlerweile für zahlreiche Zeitungen und (Rätsel-)Zeitschriften. Das geht natürlich nicht händisch. "Ich erstelle die Rätsel computerunterstützt mit selbst geschriebenen Programmen. Das Programmieren ist für mich auch ein Hobby."

Eine Familienregel: Beim Essen wird nicht über Zahlen gesprochen.

Kreativer Morgen. Was Hübner besonders reizt: Die Muster und Wege zum Lösen eines Rätsels. "Wir wenden ja viele Denkregeln unbewusst an. Das Umsetzen in einen Algorithmus ist ein spannender Prozess." Seine kreativste Phase hat Hübner in der Früh, bevor er aufsteht. "Die Algorithmen entstehen im Kopf, nicht vor dem Computerbildschirm. Kreativ ist man eher nicht am Gerät." In der Natur, beim Spazierengehen oder Bergwandern, versucht er eher abzuschalten. Auch eine Familienregel gibt es: Beim Mittagessen wird nicht über Mathematik gesprochen. Immerhin zwei seiner drei Söhne sind sehr am Logikthema interessiert. Das Klischee vom Computernerd erfüllt der umtriebige Denker jedenfalls nicht. Er spielt Fußball und Basketball, Klavier, fährt Fahrrad ("mein Hauptfortbewegungsmittel in der Stadt") und tischlert auch gern.

Logik. Den Schwierigkeitsgrad zu bestimmen ist schwierig, sagt Philipp Hübner.

Schalk. Den braucht man als Kreuzworträtselautor, sagt Marc Böttenberg.

Als "ziemliches Gewohnheitstier" bezeichnet sich Kreuzworträtselautor Marc Böttenberg. "Nach dem Aufstehen wird erst einmal gelernt, dann widme ich mich der Namensfindung für Produkte und Unternehmen, dann füttere ich mich im Netz mit Informationen, die ich später beim Radfahren oder Kraftsport in Rätseldefinitionen ummünze. Die körperliche Bewegung scheint die geistige Beweglichkeit bei mir zu fördern." Bereits als Teenie hat Böttenberg die Rätselbegeisterung gepackt. "Mein Onkel hat Mitte der Achtzigerjahre immer die altehrwürdigen Eckstein-Rätsel (im "Zeit"-Magazin, Anm.) gelöst, und ich habe mich da eingeklinkt. Ich fand die raffinierten Umschreibungen reizvoll und habe die Aha-Effekte dann sehr genossen. Um den Schwierigkeitsgrad etwas knackiger zu gestalten, habe ich die Rätsel später im Kopf gelöst. Das war sozusagen meine Ausbildung in dieser Hinsicht," erzählt der 49-Jährige. Eine "allgemeine Bildungsaffinität" kam hinzu, außerdem sollte man "den Schalk im Nacken sitzen haben". Der erste Anlauf, das Rätseln zum Beruf zu machen, klappte noch nicht, erzählt der Autor. "Anfang zwanzig hatte ich das schon einmal versucht, aber keine Rückmeldung auf meine Arbeitsproben von den Redaktionen erhalten."

Beflügelnde Krise. Beim zweiten Mal war es dann so weit. "Ich geriet in eine berufliche Krise und besann mich darauf, was ich gut kann. Diesmal war ich hartnäckiger und wie man sieht erfolgreicher." Feedback zu seinen Rätseln bekommt Böttenberg selten. "Das wichtigste Feedback ist ausbleibende Kritik. Ein Lob schneit vielleicht alle paar Monate mal in die Schreibstube. Es freut dann natürlich umso mehr."

Wenn der kreative Kopf nicht tüftelt, lernt, liest oder schreibt er. "Ich habe mehrere Bücher in der Pipeline", erzählt er. "Außerdem bin ich leidenschaftlicher Quizzer und beim Deutschen Quizverein aktiv." Dem einsamen Home-Office entflieht er gern zu Treffen mit Familie und Freunden. "Dann spielen wir öfter eine aufgemotzte Version von Siedler von Catan."

