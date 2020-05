LeBron James gewann Barack Obama für Highschool-Special

LeBron James hat den Highschool-Schülern der diesjährigen Abschlussklassen etwas „Besonderes“ versprochen.

Basketball-Superstar LeBron James hat den Highschool-Schülern der diesjährigen Abschlussklassen etwas Besonderes für ihre virtuellen Feierlichkeiten versprochen - und der "King" hält, was er verspricht. Am Dienstag gab James bekannt, dass der frühere US-Präsident Barack Obama während des einstündigen Specials "Graduate Together: America Honours the High School Class of 2020" sprechen wird.

"Ich habe euch gesagt, wir arbeiten an etwas Besonderem und wir haben ein unglaubliches Update...THE GOAT@Barack Obama", schrieb der Profi der Los Angeles Lakers auf Twitter.

Wegen der Corona-Krise fallen die Feierlichkeiten an den Schulen aus, stattdessen wird es im Fernsehen ein Special geben, welches auf NBC, ABC, CBS und Fox sowie auf diversen Internetplattformen am 16. Mai ab 20.00 Uhr ausgestrahlt wird. "Ihr alle habt in den letzten vier Jahren so hart gearbeitet und verdient den besten Anfang, den wir Euch und Euren Familie bringen können", schrieb der 35-Jährige James.