Wie Lockdown-Vorreiter Dänemark in die Normalität zurückkehrt

Dänemark hat als erstes Land Europas Grundschulen und Kindergärten wieder geöffnet. Seitdem ist die Ansteckungsrate wieder leicht gestiegen. Doch der positive Trend zu weniger Neuinfektionen bleibt bestehen.

Kopenhagen. Zu Beginn der Coronakrise zählte Dänemark zu den Vorreitern des Lockdowns: Die Regierung in Kopenhagen verhängte besonders früh strikte Maßnahmen, schloss schon Mitte März die Grenzen für Ausländer, machte Schulen und Kindergärten, Restaurants und Freizeiteinrichtungen dicht. Nun probt das Land als eines der ersten die Lockerung der Beschränkungen, vor allem an Grundschulen und in Kindergärten. Am Sonntag will die Regierung weitere Schritte verkünden.