Wütete das Coronavirus schon 2019 unentdeckt in Südeuropa?

Laut neuen Studien zirkulierte das Virus bereits zu Jahresende in Frankreich und Italien, Hinweise auf eine frühe Verbreitung gibt es auch in den USA. Genetiker warnen jedoch: Nur ein Bruchteil der globalen Bevölkerung ist immunisiert.

Seit Monaten rätseln Wissenschaftler, warum Italien, Frankreich oder Spanien so heftig vom Coronavirus getroffen worden sind. Eine mögliche Antwort bieten neue Studien: Still und heimlich zirkulierte Sars-CoV-2 in Südwesteueropa möglicherweise schon Wochen oder Monate bevor das Virus überhaupt einen Namen hatte. Ungehindert - weil unentdeckt - breitete es sich aus. Und als es schließlich im Jänner erstmals in Europa nachgewiesen wurde, waren bereits zahlreiche Personen infiziert, erkrankt und möglicherweise schon gestorben.



Seit Februar schon wird diese These der frühen Verbreitung vertreten, auch von vielen italienischen Experten. Nun gibt es neue Beweise, die dies untermauern: Sowohl in Frankreich als auch in Italien wurden zuletzt Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet, die bereits im Dezember an einer atypischen Lungenentzündung erkrankt gewesen waren.