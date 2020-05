Stars lesen "Harry Potter und der Stein der Weisen"

"Harry Potter At Home"

Bis zur Sommermitte sollen jede Woche Prominente wie David Beckham und Eddie Redmayne Kapitel aus dem ersten Band der Reihe vorlesen. Den Anfang macht Daniel Radcliffe, der den jungen Zauberer in den Filmen spielte.

Mit Zauberergeschichten durch die Corona-Zeit: Autorin J.K. Rowling lässt eine Reihe von Stars aus dem ersten Teil ihrer Harry-Potter-Romane vorlesen. Unter anderem werden Schauspieler Eddie Redmayne ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"), Ex-Fußballprofi David Beckham und Schriftsteller Stephen Fry Kapitel aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" vortragen.

Das gab Rowling und der Streamingdienst Spotify am Dienstag bekannt. Den Anfang des Projekts "Harry Potter At Home" machte am Dienstag passenderweise Potter-Darsteller Daniel Radcliffe.

"Einige sehr liebenswerte Menschen haben etwas Wundervolles getan", schrieb Rowling zur Ankündigung auf Twitter. Nach Spotify-Angaben soll jede Woche eine neue Aufnahme hochgeladen werden, bis das gesamte Buch bis Mitte des Sommers erzählt ist. Die Kapitel werden auf Spotify und auch auf der Webseite des Medienunternehmens rund um die Harry-Potter-Bände, Wizarding World, zu hören sein.

>> www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home

