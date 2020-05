Geändertes Aufnahmeverfahren an der WU: Essay statt Prüfung

„Dank“ Coronavirus ersparen sich einige tausend Maturanten eine schriftliche Aufnahmsprüfung für ein Bachelorstudium an der WU. Dafür müssen sie ein Essay schreiben.

Weil niemand weiß, wann Massenprüfungen wieder möglich sind, hat die Wiener Wirtschaftsuniversität ihr Aufnahmeverfahren angepasst.

Bei den beiden deutschsprachigen Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (2.703 Studienplätze) sowie Wirtschaftsrecht (870 Studienplätze) wird die schriftliche Aufnahmeprüfung aufgrund der großen Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern durch ein Essay ersetzt.





Beim englischsprachigen Business and Economics (240 Studienplätze) findet die Aufnahmeprüfung online statt.

Ablauf im Detail

Die Fristen für die Aufnahme zu einem Bachelorstudium an der WU bleiben unverändert. Bewerber haben noch bis 19. Mai Zeit, sich online zu registrieren (ohne Maturazeugnis möglich). Zeitgleich ist ein Kostenbeitrag von 50 Euro zu entrichten.

Ist die Zahl der Interessenten in einem der Bachelorstudien nach 19. Mai höher als die zugewiesenen Studienplätze, ist bis einschließlich 2. Juni Zeit, bei allen drei Bachelorstudien das Online-Self-Assessment (OSA) zu absolvieren. Dieses dient dazu, ein realistisches Bild der Studieninhalte sowie der Studienorganisation zu vermitteln und beinhaltet Fragen zu Erwartungen und Interessen sowie Aufgaben zur Überprüfung für das Studium wesentlicher Fähigkeiten (wie z.B. Leseverständnis auf Deutsch und Englisch).

Für das englische Bachelorstudium muss parallel zum OSA ein Motivationsschreiben in englischer Sprache hochgeladen werden. Übersteigt die Zahl der Studienbewerberinnen und -bewerber, die bis 2. Juni das OSA (+Abgabe Motivationsschreiben für BBE) absolviert haben, jene der Studienplätze, startet die letzte Stufe des Aufnahmeverfahrens.

Letzte Stufe

Bei den beiden deutschsprachigen Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) mit 2.703 Plätzen und Wirtschaftsrecht (WiRe) mit 870 Plätzen wird die schriftliche Prüfung aufgrund der großen Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern für die Aufnahme im Studienjahr 2020/2021 durch ein Essay ersetzt. Das Essay ist schriftlich in deutscher Sprache zu erbringen. Umfassende Informationen zu Format, Inhalt, Aufgabenstellung sowie Abgabefrist (voraussichtlich Anfang/Mitte Juli) werden so bald wie möglich auf der Website bekannt gegeben. Die Bewertung des Essays erfolgt u.a. anhand von Argumentationsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Sprachkompetenz.

Beim englischsprachigen Business and Economics (BBE) mit 240 Plätzen wird die Aufnahmeprüfung wie geplant am 7. Juli abgehalten, allerdings online. Aufgrund der derzeit geschlossenen Grenzen und der nicht absehbaren Entwicklungen, soll internationalen Studieninteressierten kein Nachteil entstehen. Auch dazu werden so bald wie möglich weitere Informationen auf der Website bekannt gegeben.