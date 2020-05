Rassismus-Report: Hass im Netz durch Corona verstärkt

1950 Meldungen von rassistischer Diskriminierung wurden 2019 gemeldet. Auch die Coronakrise werde genützt, um zu diskriminieren, sagt der Verein ZARA.

Der Rassismus-Report für das Jahr 2019 zeigt einen neuen Höchststand an gemeldeten Fällen auf. 1590 Meldungen von rassistischer Diskriminierung gingen im Jahr 2019 bei der ZARA-Beratungsstelle für Betroffene und Zeug*innen von Rassismus ein. Gegenüber dem Vorjahr ist dies jedoch nur ein geringer Anstieg. 2018 wurden 1.920 Fälle gemeldet, seit 2015 wird ein steter Anstieg verzeichnet.

Was ähnlich gleich hoch wie im Jahr davor blieb der Anteil der Hetze im Netz. Dieser machte mit 1070 Meldungen über Rassismus im Internet 67,3 Prozent aus. (2018: 60 Prozent). Problematisch sei hier besonders, dass viele Betroffenen hier keine rechtlichen Mittel in der Hand hätten - etwa, wenn jemand eine rassistische Privatnachricht erhält. Während 35% der Fälle im Internet strafrechtlich verfolgbar sind – ZARA unterstützt Betroffene beispielsweise bei der Anzeigeerstattung – konnten bei 65 Prozent keine rechtlichen Schritte gesetzt werden. „Betroffene von Rassismus und Hass im Netz müssen sich zur Wehr setzen können, die Menschenwürde gehört geschützt. Dafür braucht es effektiven Rechtsschutz für alle Betroffenen“, so Caroline Kerschbaumer, ZARA-Geschäftsführerin in einer Aussendung.

Die Verlagerung ins Netz hat sich mit den Ausgangsbeschränkungen und im Zusammenhang mit Corona noch einmal verstärkt. Rassistische Fälle wurden seitdem zu 87 Prozent online beobachtet. Die aktuelle Unsicherheit werde genutzt, um an rassistische Stereotype anzuknüpfen und Angst zu verbreiten, heißt es bei ZARA. Seit 16. März gingen bei ZARA insgesamt 93 Meldungen von rassistischer Diskriminierung mit Corona-Bezug ein. Zu Beginn der Corona-Krise besonders gegenüber Personen, denen eine chinesische Herkunft zugeschrieben wurde.

„Immer die gleichen Feindbilder"

Im späteren Verlauf bis 30. April wandten sich Diskriminierungen eher gegen geflüchtete Personen und Muslime. "Es werden immer wieder die gleichen Feindbilder instrumentalisiert, um ganz bewusst Hass zu schüren", sagte Kerschbaumer in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Insgesamt richteten sich seit Mitte März 43 Prozent der gemeldeten Vorfälle gegen geflüchtete Menschen, also gegen eine Personengruppe, die seit Jahren überdurchschnittlich stark von Rassismus betroffen ist.

Kerschbaumer kritisierte in diesem Zusammenhang eine Aussendung des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp am Dienstag. Darin erklärte Nepp, dass die steigenden Coronavirus-Zahlen ausschließlich auf "Asylanten" zurückzuführen seien und man deswegen von einem "Asylantenvirus" sprechen könne. "Wir dürfen nicht hinnehmen, wenn die Corona-Krise genutzt wird, um populistische Politik zu betreiben", reagierte die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz in einer Aussendung am Mittwoch.

Zadic: Rassismus ist perfider geworden

Im Justizministerium arbeite man „intensiv an rechtlichen Möglichkeiten, Hassposter rascher zu fassen“, versicherte Ressortchefin Alma Zadic in einer Aussendung am Mittwoch. Denn rassistische Diskriminierung sei „vielfältiger und durch das Entstehen von sozialen Netzwerken niederschwelliger und perfider geworden." Zadic sieht sich dazu aufgerufen, dagegenzuhalten. Man müsse auch gerade jetzt in der Coronakrise verhindern, „dass Rassismus zur Normalität wird“, so Zadic.

(twi)