Upcycling 2.0 mit Waffel-Weste, Croissant-BH und Lego-Hose

Die New Yorker Designerin Nicole McLaughlin verarbeitet so ziemlich alles, was sie zuhause finden kann, in Modekreationen. Nicht nur Humor, sondern auch die Idee von nachhaltiger Mode und Upcycling verbreitet sie damit.

Es muss nicht immer nur die Jogginghose sein. Nachgestellte Red-Carpet-Looks, selbstkreierte Polster-Kleider oder das schönste Kleidungsstück am #DressUpFriday bringen zumindest für einen Moment lang das Gefühl von Glanz und Glamour zurück. Dass die Quarantäne auch stilsicher - und vor allem kreativ - begangen werden kann, zeigt auch die Designerin Nicole McLaughlin aus New York.

Wie viele Menschen sei auch sie direkt von der Coronakrise betroffen, erklärt sie gegenüber dem Magazin „Dazed“. „Nicht in der Lage zu sein, neue Materialien zu bekommen und auf Dinge angewiesen zu sein, die ich daheim habe, bringt mich an die Anfänge meiner Karriere zurück“, sagt sie. Und so arbeitet sie mit dem, was sie eben so daheim hat, lässt ihren Einfallsreichtum freien Lauf und sieht, was passiert.

In diesem Sinne entstand etwa eine Weste aus Waffeln.

Oder ein BH aus Croissants - und der neue Begriff dafür: „Brassant“.

Auch Schuhe aus Zahnpastatuben zauberte McLaughlin.

Oder eine Lego-Hose.

Sie sei dankbar für diese Möglichkeit, „Müll“ aus einer anderen Perspektive zu betrachten, erklärt sie weiter, und vielleicht auch das Potenzial darin zu entdecken. „Aufzuzeigen, was aus weggeworfenen Materialien kreiert werden kann, war nicht nur ein Experiment für mich, sondern auch eine lustige Erkundung meiner eigenen Vorstellungskraft und Neugier."

Begonnen hat sie damit 2018, als es eher noch ihr Hobby war, gebrauchte Gegenstände wiederzuverwerten. Heute arbeitet sie mit Unternehmen wie Nike, Reebok oder Depop zusammen und möchte dazu beitragen, dass Menschen nachhaltiger und weniger verschwenderisch konsumieren.

Für den Alltag sind ihre Kreationen wohl eher nicht geeignet. Aber was ist in Zeiten wie diesen wohl schon „Alltag"?

(bsch)