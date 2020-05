Brüssels Macht und Machtspiele

Aktuelle Diskussionen um das EU-Beihilferecht zeigen den übertriebenen Kontrollwahn der EU-Kommission.

Es war eine überraschende Ansage des Finanzministers, als er die Nichtanwendung des EU-Beihilferegimes forderte. Die Reaktionen von Kommission und dem ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas erfolgten umgehend. Eine Nichtanwendung sei gegen den Vertrag. Aber so falsch lag Gernot Blümel nicht.



Das Beihilferecht, eine Begleitmaterie zum Wettbewerbsrecht, fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Das heißt, im Beihilferecht handelt die Kommission als Verwaltungsbehörde, deren Entscheidungen nur vom Gerichtshof der Europäischen Union, dem EuGH, kontrolliert werden. Beihilfen der Staaten an Unternehmen sind verboten, es sei denn, die Kommission stimmt einer Subvention zu. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Subventionen an Unternehmen vor Gewährung der Kommission anzeigen, heißt notifizieren, es sei denn, eine solche Maßnahme ist von einer Genehmigung freigestellt. Historisch sollten die staatlichen Unterstützungen kriegsbedeutender Industrien kontrolliert werden. Die Beihilfekontrolle wurde zu einem Eingriffsinstrument gegenüber den Mitgliedstaaten ausgebaut. Vergleichbare Regelungen gibt es in anderen Binnenmärkten wie den USA nicht, auch nicht in anderen Freihandelsabkommen wie dem Mercosur- oder Asean-Abkommen.