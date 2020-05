Schweizer Start-Up erfindet "Touchless-Speisekarte"

Das Schweizer Startup Precom Group will Gastronomen mit einem Tool für kontaktlose Speisekarten unter die Arme greifen.

Mitte Mai öffnet in Österreich die Gastronomie unter strengen Auflagen wieder. Das Bild wird ein anderes sein, denn Abstand muss gewahrt bleiben und Kellner bedienen einen nur mit Maske. Ganz nach dem Motto "Not macht erfinderisch" ist man weltweit daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. So auch das Schweizer Start-Up Precom Group AG. Unter dem Brand "Pogastro.com" erfindet das Unternehmen mit Sitz in Horw, eine digitale Lösung, um die Ansteckungsgefahr bei der Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe zu minimieren.

Während kontaktloses Bezahlen längst bekannt ist und auch in diesen Zeiten darauf hingewiesen wird, weitgehend mit Karte zu bezahlen, setzt man in der Gastronomie weitgehend auf physische Speisekarten. Das Schweizer Startup will diese nun aus der Gastronomie verbannen. „Speisekarten werden in einem Gastronomiebetrieb von Hand übergeben und von Kunden sowie Personal stetig angefasst. Die Übertragung von Krankheiten und Viren wird auf diese Weise gefördert“, erklärt das Unternehmen in einer Aussendung. Gastronomen sollen das Tool kostenlos nutzen können.

Dafür soll man sich auf der Webseite registrieren und danach das eigene Menü in dem dafür vorgesehenen Tool einfügen. Daraufhin wird ein QR-Code erstellt, der ausgedruckt auf den Tischen bereitgestellt werden kann. Kunden können mit ihrem Smartphone und einem QR-Reader, der in vielen Fällen in Smartphones bereits in der Kamera angeboten wird, die Speisekarte ansehen.

>>> Zur Webseite des Unternehmens

(bagre)