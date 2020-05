Benedikt Binder-Krieglstein, Reed Exhibitions Österreich-CEO, prophezeit die Renaissance des Face-to-Face-Kontakts. Gleichzeitig verlangt er von der Bundesregierung endlich einen Dialog aufzunehmen, um klare Regeln für Veranstaltungen zu erhalten.

Die Messe Wien fand zuletzt ausschließlich als Covid-19-Notquartier Beachtung. Alle Veranstaltungen sind bis tief in den Herbst abesagt. Auch der weltweit größte Kongress von Lungenfachärzten, der für Anfang September geplant war, wurde storniert. Sind Großkongresse und Publikumsmessen nach Corona überhaupt noch zeitgemäß? Messe-Chef Benedikt Binder-Krieglstein sagt im Interview mit der „Presse“: „Je länger das alles dauert, umso mehr sagen: Wahnsinn! Zwischenmenschlicher Kontakt fehlt total, Erlebnisse fehlen. Das ist das, was Messe von jeher ausgemacht hat."



Wie sehr schmerzt es, wenn von der Messe Wien nur im Zusammenhang mit dem Covid-19-Notquartier berichtet wird?



Benedikt Binder-Krieglstein: Man muss die Not zur Tugend machen. Wir sind stolz, dass wir das Covid-19-Betreuungszentrum beherbergen. Dass ich hier lieber Messebesucher hätte, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ich freue mich, dass das Zentrum nicht voll ist, bin aber traurig, dass wir unseren Geschäftszweig nicht verfolgen können.



Zuletzt gab es Berichte über Schwierigkeiten bei der Unterbringung nach Evakuierung des Asylwerberheimes Erdberg. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?



Die Stadt Wien hat von uns die komplette Liegenschaft gemietet. Wir sind Betreiber und treten als Vermieter auf, sind aber nicht in den operativen Ablauf eingebunden. Das heißt auch, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die Umsetzung der Konzepte unserer Mieter zu analysieren oder zu kommentieren, egal ob das ein Betreuungszentrum oder eine Kongressveranstaltung betrifft.



In welchem Ausmaß kann diese Verwendung den Geschäftsentfall kompensieren?