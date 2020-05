Die begehrtesten Modemarken in der Coronakrise

(c) imago images/Runway Manhattan (Arroyo-OConnor via www.imago-ima)

Starke Marken sind auch in der Krise begehrt. Die Nachfrage nach Mund-Nasen-Schutz nahm um fast 500 Prozent zu.

Wie hat sich die Modewelt in der Coronakrise verändert? Nicht nur ein Blick auf digitale Modewochen und Shootings lässt Schlüsse zu, auch der Lyst-Index, der quartalsweise veröffentlicht wird.

Die Modesuchplattform Lyst analysiert dafür das Online-Einkaufsverhalten von neun Millionen Käufern im Monat in rund 12.000 Onlineshops. Außerdem spielen beim Lyst-Index Google-Suchdaten, Conversion-Raten und auch Erwähnungen auf Social-Media sowie Engagement-Statistiken eine Rolle.

Ein vollständiges Bild der Veränderung kann der Index noch nicht abgeben, da die Daten nur bis März ausgewertet wurden und – anders als in Asien – in Westeuropa und den USA die Ausgangsbestimmungen erst Mitte März verschärft wurden.

Doch auch hier zeichnet sich schon ein Trend ab. Die Mode war von einem sofortigen Nachfragerückgang betroffen. Einkäufe für gesellschaftliche Anlässe wie Feierlichkeiten oder auch Bürokleidung fielen weg. Auch Red-Carpet-Events oder Streetstyle-Stars gab es als Inspirationsquelle für die Verbraucher nicht mehr.

Die beliebtesten Marken: Jänner bis März 2020 1. Off-White

2. Balenciaga

3. Nike

4. Gucci

5. Prada

6. Moncler

7. Fendi

8. Valentino

9. Saint Laurent

10. Versace

Chris Morton, Co-Gründer und CEO von Lyst fasst zusammen: „Der Lyst-Index zeigt, dass die Loyalität der Verbraucher gegenüber starken Marken auch in unsicheren Zeiten stark bleibt. Die Art und Weise, wie Menschen mit Marken interagieren und Mode kaufen, ändert sich jedoch schnell.“ Das sei schon vor der Krise zu beobachten gewesen, so Morton, die Krise verstärke und beschleunige aber die Veränderung. Außerdem zeige sich, wie wichtig die Digitalisierung in der Modewelt sei.

Im Lyst-Index werden nicht nur die beliebtesten Modemarken, sondern auch die beliebtesten Produkte präsentiert. Das Produkt mit der größten Nachfrage bei Männern ist die Gesichtsmaske von Off-White. Die Maske, die für 95 Dollar verkauft wurde und überall ausverkauft ist, wird für den dreifachen Preis auf Resale-Plattformen zum Kauf angeboten. Die Suchanfrage nach Masken stieg allgemein aufgrund des Coronavirus massiv. Und zwar um 496 Prozent.

Was ist sonst noch beliebt? Bequeme Kleidung, die man auch in der Selbstisolation oder im Home-Office tragen kann. Auf Platz fünf der beliebtesten Produkte für Frauen steht etwa der Pullover mit Tigermotiv von Annie Bing. Die Suche nach dem Produkt stieg um 418 Prozent, was wohl auch mit dem Erfolg der Netflix-Serie „Tiger King“ zu tun haben wird.

In der Zeit der Ungewissheit setzen viele Käufer auch auf Altbewährtes. So kann man zumindest die Tatsache interpretieren, dass die klassische Doubleflap-Bag von Chanel einen Nachfrage-Anstieg um 75 Prozent verzeichnen konnte. Klassiker sind auch ein gutes Investment.

