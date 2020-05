Trumps Signal: Bald herrscht Business as usual

Der Präsident im Wahlkampfmodus: Sein Besuch in Arizona zeigt, dass der Schwerpunkt jetzt der Wirtschaft gilt.

Der Präsident hatte den Außenkontakt vermisst. Seit Wochen war Donald Trump quasi im Weißen Haus eingesperrt, abgesehen von kurzen Hubschrauberflügen im März nach Norfolk zur Verabschiedung des Marinespitalschiffs nach New York und am Wochenende nach Camp David - keine Stunde per Helikopter von Washington entfernt.



Umso mehr genoss er, da alle ihn elektrisierende Wahlkundgebungen nun wohl noch eine Weile ausfallen werden, den Flug in der Air Force One quer durch die USA nach Phoenix in Arizona, wo er am Dienstag eine binnen Kurzem aus dem Boden gestampfte Schutzmaskenfabrik besuchte. Die Maskenpflicht missachtete er demonstrativ, doch er setzte eine Schutzbrille auf.