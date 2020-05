Australien und Neuseeland wollen Reisekorridor errichten

Die beiden Pazifikstaaten wollen ihre Grenzen wieder öffnen – nur für die jeweils andere Nation. Auch das Baltikum richtet Reisezone ein.

Es war eine äußerst ungewöhnliche Situation, aber nichts ist derzeit, wie es bisher war. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat kürzlich an der Sitzung des australischen Nationalkabinetts teilgenommen: In der Coronakrise natürlich per Videozuschaltung.

Besprochen wurde dabei eine Corona-sichere Reisezone zwischen den Ländern. Diese würde es Australiern erlauben, nach Neuseeland zu reisen und Neuseeländern, den fünften Kontinent zu besuchen. Damit wollen die beiden Pazifikstaaten, die den Ausbruch des Coronavirus in ihren eigenen Ländern gut unter Kontrolle gebracht haben, den Tourismus- und Transportsektor wieder ankurbeln.

Australiens Premierminister Scott Morrison sagte lokalen Medien, dass die „Reiseblase“ „noch einige Zeit entfernt“ sei. Allerdings sei es wichtig, sie frühzeitig anzukündigen, da sie ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Erholung sei. Australische Urlauber machen 40 Prozent der internationalen Ankünfte in Neuseeland aus, während Neuseeländer bisher für 15 Prozent der internationalen Ankünfte in Australien verantwortlich waren. Morrison sagte, er und Ardern hätten die Angelegenheit bereits seit einigen Wochen diskutiert.

Australien und Neuseeland schlossen ihre Grenzen im März und verbieten seitdem ausländischen Reisenden den Zutritt in das jeweilige Land. Neuseeland reagierte besonders schnell auf den Ausbruch des Virus im Land. Nach anfänglichem Zögern beschloss auch Australien drastische Maßnahmen. Australien lässt seit dem 20. März keine ausländischen Besucher mehr auf den Kontinent. Auch im Inland haben die meisten Bundesstaaten ihre Grenzen geschlossen und erlauben keine Reisen mehr. Die Methoden griffen: Während Neuseeland seit einigen Tagen keine Neuinfektionen mehr meldet, sind Australiens auf rund 20 pro Tag gefallen.

Rechtzeitig zur Urlaubssaison?

Wann genau diese neue Reisezone eingerichtet werden könnte, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ein lokales australisches Medium spekulierte jedoch, dass sie im August eingeführt werden könnte, um das Ende der neuseeländischen Skisaison und die Schulferien im September und Oktober abzudecken. Covid-19-Tests könnte es sowohl am Abflug- als auch am Ankunftsterminal geben.

Für Touristen etwa aus Europa wird die Einreise in die beiden Pazifikstaaten noch länger nicht möglich sein. In Australien wie auch in Neuseeland hoffen die Tourismusanbieter deswegen auf deutlich mehr einheimische Reisende. In Australien müssen dafür jedoch die Grenzen zwischen den Bundesstaaten erst wieder öffnen. Vor allem das beliebte Reiseziel Queensland mit dem Great Barrier Reef als Magnet ist nach wie vor vom Rest des Landes abgeschottet.

Estland, Lettland, Litauen öffenen Grenzen

Die Errichtung ähnlicher, eingeschränkter Reisezonen wird zurzeit von etlichen Ländern diskutiert. Einen Schritt weiter sind die baltischen Staaten: Estland, Lettland und Litauen haben angekündigt, ihre Binnengrenzen bereits ab 15. Mai wieder zu öffnen. Bürger der drei Nachbarstaaten können sich dann eben innerhalb dieser drei Länder frei bewegen. Das haben die Ministerpräsidenten der jeweiligen Länder am Mittwoch per Videokonferenz beschlossen.

Die baltischen Staaten hätten die Ausbreitung des Coronavirus „angemessen eingedämmt“, sagte der litauische Regierungschef Saulius Skvernelis. Darüber hinaus vertraue man den Gesundheitssystemen des jeweils anderen. Im Baltikum sind die Infektionszahlen im internationalen Vergleich eher gering: In Estland gab es bisher 55 Todesfälle, in Litauen 48 und in Lettland 17.