Überraschend eröffnet Birgit Hebein am Donnerstag einen Teil der Straße als Pop-up-Radweg. Weitere Standorte sollen folgen. Massive Kritik kommt von der ÖVP und FPÖ.

Die Praterstraße soll nun nicht nur Platz für Autos, sondern auch für Fahrräder bieten: Die grüne Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein will dort schon am Donnerstagvormittag einen temporären Radweg eröffnen. Das verkündete sie am Tag zuvor auf Twitter.