Was nun, starke Frau?

Pamela Rendi-Wagner feiert einen großen persönlichen Sieg über Intriganten und Machos in ihrer Partei. Den muss sie, kann ihn aber schwer nutzen.

Es gibt keine Zufälle. Wenn die Präsentation der Mitgliederbefragung und Vertrauensfrage über die Parteivorsitzende einen Tag vor ihrem Geburtstag stattfindet, sollte das Ergebnis stimmen. (Wobei die Entscheidung Rendi-Wagners, die Parteichefin zu spielen, auf leichten Masochismus deuten lässt.) Wenn Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig, wenige Stunden vor der Veröffentlichung plötzlich eine Zweidrittelmehrheit Rendi-Wagners als Traumziel ausgibt, wollte einer noch schnell auf das Board klettern, um die seltene Erfolgswelle mitreiten zu dürfen. (Das ist zugegebenermaßen ein gewagtes Bild.) Wenn Hans Peter Doskozil kurz davor treuherzige Interviews gibt, in denen er erklärt, mit seinen ständigen Zwischenrufen nur inhaltlich helfen zu wollen, dann will einer nicht auf der falschen Seite stehen. (Das feine Gespür für Stimmungen war beim ersten Burgenländer schon immer sehr ausgeprägt.) Und wenn Georg Dornauer in Tirol schon länger schweigt, wird er wohl über sich nachdenken. (Diese Übung kommt generell nie zu spät.)