Pulitzer-Preis für Reportage über Sonnblick-Observatorium

Die „Washington Post" überzeugte die Jury mit "wissenschaftliche Klarheit“ in ihrer multimedialer Klima-Serie - in deren Mittelpunkt das Gipfelobservatorium in Salzburg steht.

Für ihre Klima-Serie über Auswirkungen extremer Temperaturen ist die "Washington Post" am Montag für die "wissenschaftliche Klarheit" mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Im Mittelpunkt eines Artikels steht das Sonnblick-Observatorium der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), wo in 3.100 Meter Seehöhe seit 1886 gemessen wird.

Wie die ZAMG am Mittwoch mitteilte, zählt der sich in der Salzburger Marktgemeinde Rauris befindliche Sonnblick mittlerweile zu den bedeutendsten Gipfelobservatorien der Erde, und ist Teil der weltweit wichtigsten Messnetze und Stützpunkt für jährlich rund 40 nationale und internationale Projekte aus Forschung und Anwendung. Im Herbst 2019 recherchierte ein Journalisten-Team der "Washington Post" für die Serie "2 °C: Beyond the Limit", im Zuge dessen sie Elke Ludewig, die Leiterin des Sonnblick-Observatoriums, kontaktierten. "Dass das Observatorium selbst gegen das Auftauen des Gesteins gesichert werden muss, passte gut zur Geschichte über Messungen und Folgen des Klimawandels", erinnerte sich die Leiterin des Sonnblick.

Reportage von Klimawandel-Hotspots

Das Ziel des Artikels war es, die heutige Realität des Klimawandels aufzuzeigen, die "Washington Post" berichtete dazu von mehreren Hot Spots der Erde und verarbeitete umfangreiche Datensätze, um die Erwärmung der Erde und die Änderung des Klimas verständlich darzustellen. Für Ludewig zeigt der Bericht zudem auch die internationale Bedeutung des Observatoriums. "Der Pulitzer-Preis ist da noch mal ein i-Tüpfelchen drauf. Es zeigt wie bedeutend das Thema ist und wie wertvoll die Erhaltung, Fortsetzung und der Ausbau des Observatoriums sind."

Das Observatorium gehört zu den weltweit 40 hochwertigsten GAW-Stationen der Weltorganisation für Meteorologie. GAW (Global Atmosphere Watch) überwacht die chemische und physikalische Zusammensetzung der Atmosphäre, berichtete die ZAMG. Weiters ist es in den Netzwerken VAO (Virtual Alpine Observatory) zur effiziente Erforschung der Alpen und INTERACT, das der Erforschung und dem Monitoring der Arktis und alpiner Regionen dient.

Die Gewinner der Pulitzer-Preise wurden zum 104. Mal bekannt gegeben. Aufgrund der Coronakrise war die eigentlich für den 20. April geplante Veranstaltung zuvor um zwei Wochen verschoben worden. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist. Diesmal verzichtete man auf eine Zeremonie, die Gewinner wurden stattdessen per Livestream auf der Plattform YouTube bekannt gegeben.

